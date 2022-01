Recco: "Cabina Loderini" aperta tutti i giorni della settimana - LevanteNews

Novità per le aperture di “Cabina Loderini”, l’isola ecologica in pieno centro, allestita con postazioni dedicate dove le famiglie e le utenze non domestiche possono consegnare, oltre alle solite tipologie di rifiuti, anche piccoli elettrodomestici, RAEE e altri materiali. Il responsabile del Settore Ambiente informa la cittadinanza che il servizio di conferimento rifiuti è stato potenziato. A partire da oggi la struttura resterà aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con il seguente orario: dalle 10.30 alle 11.45; nelle giornate di sabato, domenica e lunedì anche il pomeriggio dalle ore 17 alle ore 18. “La struttura sarà sempre più a disposizione dei cittadini che, con il loro impegno, contribuiranno a un’efficace e corretta differenziazione dei rifiuti. Con il potenziamento dei servizi offriamo, rispetto al passato maggiore flessibilità circa i tempi di conferimento dei rifiuti. Un servizio di raccolta più efficace ed efficiente permette anche di riciclare una maggiore quantità di materiali” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.

La Cabina Loderini ospita anche la prima “mangia plastica” del Golfo Paradiso, l’eco-compattatore che riduce il volume della plastica avviandola al riciclo e premia con buoni sconto i cittadini che conferiscono bottiglie in Pet.