RASSEGNA STAMPA. Commercio a gonfie vele a Natale, ora i saldi - LevanteNews

Oggi, lunedì 3 gennaio, auguri a Daniele. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “A scherzar con la fiamma ci si scotta”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Commercio: l’annuncio in prima pagina: “Natale a gonfie vele, Ora attesa per i saldi”; a pagina15: “Vigilia dei saldi, consumi in altalena; la pandemia pesa”. Pianeta covid: “Ieri in Asl 4 i nuovi contagi sono stati 13; i pazienti ricoverati sono 25”; “Vaccinazione libera, Gulliver oggi ai Leudi”. Presepi: a Tasso e Gattorna celebrano Dante.

Sestri Levante: “L’uliveto San Bernardino? Vivo a Parigi ma lo curo io”. Sestri Levante: Nicola Rollando, condizioni stabili. Chiavari: il Da Vigo in quattro aule nell’ex Tribunale.

Rapallo: Polizia locale, prima ricognizione del nuovo comandante.

===

Neirone: a Roccataglia scoperta antica cisterna. Mezzanego: nasce il primo olio dop e bio. Lumarzo: lupa uccisa da fucilata accanto ai resti di un daino.