Rapallo: 33 milioni di investimenti pubblici, un record - LevanteNews

I cinque milioni arrivati per la rigenerazione urbana, assommati agli altri ottenuti a vario titolo da Carlo Bagnasco, ammontano complessivamente a a 33 milioni. Questa è la somma che il Comune di Rapallo si è aggiudicato tramite bandi regionali e statali per realizzare opere a valenza pubblica. Dice il sindaco: “Una cifra ingente che testimonia l’abilità dell’amministrazione, dei funzionari e degli uffici comunali nel realizzare progetti lungimiranti, efficaci e quindi appetibili”.

Ottenere contributi da enti sovra comunali, per un’amministrazione è una dote di fondamentale importanza che giova alla città e ai suoi abitanti. Oltre alla realizzazione e al rinnovo di infrastrutture pubbliche infatti, queste risorse generano indotto anche nell’ecosistema delle imprese private, stimolando un circolo virtuoso di occupazione e investimenti.

Prosegue il sindaco: “E’ notizia recente l’aggiudicazione del contributo da 5 milioni di euro del PNRR per la rigenerazione urbana. Non dobbiamo però dimenticare i tanti traguardi raggiunti dall’amministrazione comunale negli ultimi anni, uno su tutti, lo sblocco del patto di stabilità, una manovra da 8 milioni di euro. Fondamentali sono stati anche i 3 milioni di finanziamento statale aggiudicati per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e destinati alla copertura del Torrente San Francesco, all’adeguamento dei sottopassi di Via Rosselli e Via Amendola e al consolidamento del ponte di San Massimo.

E ancora, grazie ai fondi di protezione civile di Regione Liguria, il Comune di Rapallo ha potuto rialzarsi da una situazione di crisi causata dalla terribile mareggiata del 2018 e ha così ottenuto 11 milioni di euro per il dragaggio del golfo, 315 mila euro per ripristinare la spiaggia degli archi e 250 mila euro per quella del castello dei sogni. Tutto ciò sarebbe impossibile senza un lavoro in stretta sinergia e collaborazione tra amministratori e macchina comunale”

Oltre ai lavori di competenza comunale a procurare indotto è stata la costruzione da parte di Iren del depuratore. Poi ci sono gli investimenti privati: Hotel Savoia, alberghetti di via Gramsci, ricostruzione porto Carlo Riva, sono solo i più importanti.