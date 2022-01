Lavagna: incendio canonica e Nada Cella, c'è una correlazione? - LevanteNews

C’è una correlazione tra l’incendio sviluppatosi nell’appartamento in cui lo scorso 18 dicembre a Lavagna in piazza Marconi si trovava don Stefano Queirolo, 79 anni, ex parroco della Basilica di Santo Stefano e le indagini per il delitto di Nada Cella? Non si tratta di un teorema, di una supposizione o un’ipotesi. Si tratta semplicemente di una domanda appena sussurata. Nasce da un’ altra domanda: “Era stato don Stefano a confessare la donna ora indiziata del delitto? Era stato convocato in Procura dai magistrato che indagano sul caso?

In quell’occasione don Queirolo fui salvato grazie all’intervento dei vigili del fuoco che lo trovarono nella casa piena di fumo, intossicato e in stato confusionale; trasportato al San Martino in codice rosso fu salvato in camera iperbarica. L’appartamento venne posto come è prassi sotto sequestro. Qualcuno ipotizzò che l’incendio fosse dovuto a un possibile corto circuito. Sulle cause vigili del fuoco e carabinieri mantennero come sempre con i giornalisti il consueto riserbo, dovendo riferire esclusivamente alla Procura (m.m.).