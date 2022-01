Dal 5 gennaio Winter Sales a Brugnato 5Terre Outlet Village - LevanteNews

Mercoledì 5 gennaio a Brugnato 5Terre Outlet Village partiranno ufficialmente i Winter Sales, la speciale promozione, tra le più attese da tutti gli appassionati di shopping e moda, che permetterà a tutti di approfittare di riduzioni fino al -70% sul prezzo outlet. Un’ottima occasione per acquistare i capi preferiti dei brand più amati a prezzi davvero vantaggiosi.

Il Centro in questi giorni seguirà il tradizionale orario di apertura, dal lunedì alla domenica, dalle 10.00 alle 20.00, compreso il giorno dell’Epifania, giovedì 6 gennaio. Brugnato 5Terre Outlet Village, ancora per qualche giorno vestito a festa grazie alla magia degli addobbi natalizi, offrirà la possibilità fare shopping a prezzi ridotti e in tutta sicurezza, anche in virtù delle misure e degli accorgimenti adottati con scrupolosa attenzione per salvaguardare la salute di tutti, che rendono il Centro un ambiente sicuro ed accogliente dove poter passeggiare, fare acquisti e trascorrere serenamente il proprio tempo libero.

La formula dell’Outlet Village ligure, fatta di shopping a prezzi contenuti, iniziative ed eventi speciali, declinati sempre nel massimo rispetto di tutte le misure legate all’evolversi della pandemia in corso, in questi mesi, difficili per tutto il settore, si è confermata vincente e ha portato risultati significativamente positivi, sia in termini di giro d’affari che di affluenze. L’anno che si è appena concluso, il 2021, ha fatto registrare un +20% nel fatturato che si rispecchia in un +20% nel numero di visitatori, rispetto al 2020. Performance che hanno fatto tornare il rendimento di Brugnato 5Terre Outlet Village ai livelli del 2019 (ultimo anno pre-Covid19). Se consideriamo i mesi da maggio a dicembre – in cui il Centro è tornato ad essere aperto nei week end e festivi – i dati sono addirittura migliori rispetto agli stessi mesi di due anni fa, in periodo pre-pandemico: + 10% nelle vendite e +5% nelle affluenze. Numeri questi che consolidano le basi per un’effettiva ripartenza e che premiano gli sforzi messi in campo per garantire un’offerta in grado di incontrare il gradimento dei clienti, salvaguardando al contempo, anche nei periodi più difficili, la forza lavoro impiegata all’interno del Centro.

Al successo dell’Outlet Village contribuiscono le tante iniziative collaterali in calendario come il concorso “Fai shopping e vinci una settimana bianca”, che prosegue fino al 31 gennaio mettendo in palio 3 voucher per 2 persone validi per trascorrere una settimana all’insegna del divertimento e del relax presso l’esclusivo Tratterhof Mountain Sky Hotel di Rio Pusteria – Maranza (BZ). Per prendere parte all’iniziativa e partecipare all’estrazione è sufficiente effettuare una spesa minima di 50 euro. Il regolamento completo è disponibile sul sito shopinnbrugnato5terre.it.