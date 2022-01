Covid: mascherine FFP2 in vendita a 75 centesimi - LevanteNews

Mascherine FFP2 al prezzo di 75 centesimi l’una: è l’accordo raggiunto tra la Struttura Commissariale e l’Associazione di Categoria per la vendita in farmacia dei dispositivi di protezione contro il Covid.

L’accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite è stato raggiunto dalla Struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti.

Le mascherine FFP2 oltre che sui mezzi di trasporto vanno indossate per frequentare spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto.