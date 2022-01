Calcio/ Samp, Silva ai saluti: rescissione e avventura negli Emirati Arabi - LevanteNews

Rescissione del contratto per Adrien Silva: il centrocampista portoghese, è pronto ad andare a giocare negli Emirati Arabi la seconda parte di stagione.

Fin qui Silva ha giocato 17 partite in campionato e una in Coppa Italia realizzando 0 gol e totalizzando 1128 minuti nelle due competizioni.

Dopo Depaoli passato al Verona, la Sampdoria perde un’altra pedina: in vista della sfida contro il Cagliari D’Aversa a centrocampo spera nel recupero di Verre oltre a ritrovare Vieira in quanto anche Askildsen è out per squalifica.