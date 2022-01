Calcio/ Rivasamba: Matteo Vottero ai saluti, domenica l'ultima gara - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Asd Rivasamba

Matteo Vottero, classe 1996, calafato da sempre, domenica 9 gennaio gioca la sua ultima gara con la maglia del Rivasamba. Il 25enne centrale di difesa saluta i compagni per recarsi in Danimarca per motivi lavorativi. Queste le sue parole che raccontano la sua carriera ed il suo futuro:

Ho iniziato a giocare a calcio nel 2001 qui nel Riva, seguito dagli allenatori Bruno e Vittorio nei Piccoli Amici. Quando hai 5 anni pensi solo a divertirti e a correre ovunque per il campo dietro al pallone. Poi cresci e devi iniziare a ‘farti le ossa’ giocando coi più grandi dove oltre alla passione conta anche il risultato. In questo senso gli allenamenti con la prima squadra sono stati i più formativi: quando arrivai per la prima volta nello spogliatoio avevo 15 anni, ero uno dei più piccoli e mi trovavo ad avere a che fare con gente di grande personalità e molto forte. Non fu semplice all’ inizio, anche perché ero molto ma molto timido a quell’ età. La timidezza però poi svanisce quando capisci che c’è da sgomitare in mezzo al campo per giocare, a maggior ragione se sei tra i più piccoli. I sabati con la Juniores di Simo Ameri mi hanno fatto crescere molto, specialmente dal punto di vista caratteriale, e sono stati propedeutici per l’ingresso nel mondo dei grandi la domenica, a quel punto non avevo paura di nulla e gli sforzi fatti fino a quel momento vennero ripagati quando Mister Natalino Bottaro mi fece esordire a 16 anni in un campo tosto come quello di Cairo. Era la stagione 2012-13 e ho continuato a vestire arancionero per diversi anni, fino a che, causa università, non sono riuscito a conciliare le lezioni a Genova con gli orari degli allenamenti. Ero però deciso a non mollare il calcio, così grazie a Carlo Oliveri passai all’ Aurora ed entrai a far parte di un gruppo fantastico che quell’anno si tolse davvero grandi soddisfazioni, arrivando in finale play-off del girone di Prima Categoria.

La stagione seguente tornai al Riva – dato che gli orari universitari non erano più un problema – il quale però era retrocesso in Promozione: con Mister Del Nero, oltre a tornare in Eccellenza, riuscimmo a vincere anche la Coppa Italia.

Ad oggi sono quello che da più tempo veste la maglia calafata e, nonostante non sia il più grande nello spogliatoio, Mister Cesaretti si è fidato e mi ha caricato di responsabilità dandomi la fascia da capitano. Con lui sono maturato molto dal punto di vista del temperamento e delle scelte in campo, anche perché da centrocampista mi sono dovuto reinventare difensore centrale. Ripercorrendo questi 20 anni non ho alcun rimpianto: ho conosciuto persone fantastiche alle quali sarò sempre particolarmente legato, come il Pres. Adri e i mitici Gasso e Giorgio Nicolini; persone umili e sempre disponibili come Umbe e Gianni Mascia o la super dirigenza mai assente con Dome, Gianni, Sandro, Giannino e Mario. Domenica 9 in casa con la Sestrese sarà l’ultima partita con la maglia del Riva e un po’ di dispiacere c’è nel dover lasciare la mia quotidianità.

Saluterò tutti perché mi trasferirò a Copenhagen, per lavoro. Dopo la laurea in Ingegneria Biomedica ho deciso di specializzarmi in Ingegneria Elettronica e adesso sento che è il momento giusto per fare il grande passo e iniziare questa nuova avventura lavorativa all’estero. Lasciare tutti i legami e tutta la ‘comodità alla quale sono abituato non sarà facile, ma sono convinto che sia la chiave necessaria per evolversi e migliorare se stessi. È una cosa che devo fare perché so che altrimenti potrei pentirmene in futuro. E poi chissà, magari riuscirò anche a ritagliarmi del tempo per giocare in qualche squadra danese, dato che la passione per il pallone resta.

Abbiamo sentito anche suo padre Marco, mister del nostro settore giovanile dal 1993, il quale oltre a ripercorrere insieme a noi il percorso di crescita sportiva di suo figlio Matteo inviandoci anche alcune foto del giovane calciatore.

Grazie all’Università di Genova andrà in una azienda di elettronica a fare uno stage lavorativo che dovrebbe estendersi fino a settembre, tornando a marzo a Genova per laurearsi nella quinquennale di ingegneria elettronica per poi fare ritorno in Danimarca. Lui e molto gasato per questa esperienza e noi genitori un pò d’ansia come normale che sia, ma felici che possa trovare un lavoro che lo soddisfi e lo renda felice. Certo la partenza sarà un po’ dolorosa vista anche la situazione pandemica che stiamo vivendo, comunque gli auguriamo tutto il bene del mondo…come dicono a Napoli …..

i figli so’ piezz’e core….

Anche il Presidente Adriano Pastorino e il DG Simone Ameri hanno voluto salutare Matteo descrivendolo come un ragazzo stupendo, per bene ed anche un buonissimo giocatore. Un gran dispiacere non vederlo in campo ma la vita lavorativa viene prima della vita sportiva. Un grosso in bocca al lupo per tutto nella speranza di rivederti presto indossare la maglia calafata.

Non poteva mancare, mister David Cesaretti, che l’anno scorso ha cambiato ruolo al giovane Vottero. Queste le sue parole: ragazzo straordinario sempre disponibile ma soprattutto elemento che rappresenta in tutto e per tutto la filosofia del Rivasamba, nato e cresciuto con i calafati, facendo tutta la trafila dal settore giovanile ad oggi, Matteo collabora anche come vice allenatore nella leva Allievi 2006, dove è amato e benvoluto da tutti i ragazzi. Fortunatamente ho avuto il piacere di iniziare ad allenarlo la scorsa stagione conoscendolo calcisticamente , e non solo, portando subito novità nel suo modo di giocare trasformandolo da centrocampista a difensore centrale. Carattere particolare con il quale si può ridere e scherzare ma anche serio e molto intelligente, è un ragazzo con il quale si può tranquillamente parlare, ed alla prima occasione, nella prima parte del campionato 2020/2021 poi sospeso dalla Federazione alla prima giornata, abbiamo avuto un confronto dove, dopo una bella chiacchierata chiarificatrice dove entrambi abbiamo esposto le nostre idee, lui ha accettato e capito quelle che erano le mie indicazioni per poter migliorare il suo atteggiamento in campo, e non solo.

Questa sua disponibilità e intelligenza mi ha dato l’occasione, nella seconda parte di campionato, di dargli la fascia di capitano della prima squadra, perché rappresentava come detto lo spirito calafato, ed aveva tutti i requisiti per diventare la guida del gruppo di giovani che insieme al lui hanno portato la squadra a raggiungere risultati impensabili per quella stagione.

Ognuno di noi avrà sicuramente un bel ricordo, personalmente sono molto legato a Matteo e certamente mancherà a tutto il gruppo. Domenica, oltre ad essere una partita importante per la squadra, sarà sicuramente una gara speciale per salutare al meglio il nostro capitano, magari con una vittoria.