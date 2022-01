Calcio/ Genoa, nuovo innesto in difesa: fatta per Ostigard - LevanteNews

Visite mediche nel pomeriggio per Leo Skiri Ostigard nuovo difensore del Genoa: il calciatore, under 21 norvegese arriva dal Brighton proprietario del cartellino.

Ostigard, in questa stagione in prestito allo Stoke, secondo Sky Sport, arriva con la stessa formula alla corte di Shevchenko. Il suo approdo al Brighton è arrivato l’8 agosto del 2018 e firmando un triennale. L’anno successivo è passato al Saint Pauli in Germania collezionando 28 presenze e realizzando un gol prima di tornare in Inghilterra per essere nuovamente girato al Coventry (39 partite e 3 gol) e infine allo Stoke.