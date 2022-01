Reccoi: "Gestione Comune, il Pd c'è e lavora per un cambiamento" - LevanteNews

Da Guianluca Musante, Segretario Circolo PD Recco Avegno Uscio

L’articolo di oggi su Levante News non può non sollecitarci a condividere con Lei e con i Suoi lettori alcune considerazioni.

È vero il quadro che Lei dipinge della Recco che un po’ tutti amiamo e che in tanti vorremmo vedere diversa per tanti aspetti ed è vero che la Recco che viviamo ha fatto sì che ci si adattasse a situazioni che mal tolleriamo senza peraltro farci trovare la capacità di incidere per un vero cambiamento.

Cambiamento che per noi non può che essere un investimento sui valori della solidarietà concreta per chi ha bisogno, ora più che mai; sul sostegno al lavoro delle categorie che qui operano; su uno sviluppo compatibile con una buona qualità della vita come, per esempio, la risoluzione del problema del traffico; sul sostegno alla scuola, allo sport, alla cultura. Su un progetto che ampli la possibilità di uno sviluppo futuro con la realizzazione del Parco di Portofino che non viene compresa nella sua potenzialità.

Questo non è un libro dei sogni: vero è che più volte dal banco dell’opposizione in Consiglio Comunale sono state fatte proposte con contenuti concretamente attuabili, ma puntualmente disattese da questa Amministrazione.

Altrettanto vero è che il Partito Democratico in quanto tale non ha suoi rappresentanti in Consiglio, ma ancora altrettanto vero è che il Partito Democratico lavora e condivide ciò che viene esposto con le Opposizioni stesse, tant’è che ha voluto e potuto creare quel tavolo di lavoro al quale membri dell’opposizione sono stati invitati e hanno partecipato convintamente e con unità di intenti.

Il Partito Democratico c’è e lavora attivamente.ù