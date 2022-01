Recco anestetizzata dallo stile di Carlo Gandolfo - LevanteNews

Nel Dna di Recco c’è il mare con i costruttori di velieri, gli armatori, una vita balneare mondana, come ha svelato la recente mostra di Carlo Guglieri. Ci sono gli orti, gli ulivi delle colline. C’è l’arrivo della ferrovia con la costruzione del ponte, centinaia di operai e la focaccia che li sfamava con pochi centesimi, permettendo però ai fornai di ricavare grossi utili.

Poi c’è la guerra che distrugge il paese. La ricostruzione convulsa e disordinata fino a sfiorare la rapallizzazione. Arriviamo all’oggi. Dopo due mandati da sindaco di Gian Luca Buccilli, due mandati di Dario Capurro, ora siamo al primo mandato di Carlo Gandolfo che, assessore di lunga navigazione, si era visto scippare questa possibilità dieci anni fa.

Viene additato come un sindaco accentratore; è nel suo carattere ma certamente la tendenza è favorita dall’inesperienza di alcuni assessori e dall’impreparazione di altri; la gente in genere apprezza le tante ore che dedica all’amministrazione. Spesso parlando di lui viene sottolineata la presenza della sua compagna, l’architetto: Cristina Merli certo competente più di altri in alcune materie e, come “foresta” di guardare ad alcune situazioni con occhio diverso e innovativo.

L’opposizione vede il Pd fuori dal Consiglio comunale; il movimento “Onda” nella persona di Silvana Romano esprime a voltei, sintomi di saggezza. Gian Luca Buccilli, esercita un’opposizione frequente e non strillata, ma vecchia maniera. Sergio Siri e Marcello Napoli guardano anche ai problemi nazionali e internazionali, ma sembrano poco incisivi sull’opinione pubblica circa le dinamiche locali.

La Recco che non segue partiti e movimenti sembra divisa su un consenso senza riserve a Gandolfo e le critiche che saranno almeno in parte cancellate se verranno risolti i problemi di viabilità che frenano il commercio. (m.m.)