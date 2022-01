RASSEGNA STAMPA. Covid: contagi in Asl 4, numeri sempre alti - LevanteNews

Oggi, domenica 2 gennaio, auguri a Basilio. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Gennaio sgombera i letti”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Nell’Asl 4 198 nuovi casi; sono 27 i pazienti ricoverati”. “Coop, è tornato Gulliver”. Capodanno: “Botti nonostante i divieti, ristoratori soddisfatti”; “Enea primo nato del 2022”; “Gli auspici di 12 abitanti per il 2022”. Presepi: “Avegno, Cassanesi e Lumarzo, la natività si sposa con l’aredesia”; “A Chiavari tanta creatività nelle 80 opere esposte”; “Camogli, annullata rievocazione dal vivo”.

Sestri Levante: si ribalta col trattore, grave Nicola Rollando. Chiavari: “L’imprenditore Antonio Gozzi è diventato nonno; la figlia Vittoria è diventata mamma di Nora”.

Rapallo: rifacimento del molo di San Michele. Rapallo: funivia, scattano i lavori per abbattere le barriere. Rapallo: posteggi gratuiti, le critiche del Pd. Portofino: il Comune ha acquistato tre appartamenti da Arte.

Camogli: turista muore in albergo (Commento. E’ una notizia? In ogni caso la morte per cause naturali la conferma il medico legale, non i carabinieri che possono riferire quanto avvenuto). Recco-Avegno: in lizza siti per Film Commission. Recco: liceo Nicoloso, in arrivo doppio bando all’insegna del 3D).

Lumarzo: stop alla circolazione al tunnel del Ferriere, si pensa all’esenzione del pedaggio autostradale (ma su quale tratta?).