Rapallo: cede ringhiera, turista alessandrino finisce in ospedale - LevanteNews

Un turista alessandrino in vacanza a Rapallo con la moglie, ha posteggiato oggi pomeriggio la sua Alfa Romeo in prossimità di Parco Casale vicino ad una ringhiera, a quanto pare instabile a seguito di un incidente. L’uomo, uscendo dall’abitacolo e chiudendo la portiera, si è appoggiato alla ringhiera che ha ceduto. Un volo di due metri su alcuni arbusti. Il turista, sempre cosciente, ha riportato un trauma cranico. Sul posto oltre il 118 anche in vigili del fuoco che hanno provveduto a riportare il paziente sul piano strada. Qui è stato prelevato dall’ambulanza che lo ha trasferito in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Presente la polizia urbana cittadina.