Portofino: "Matteo Viacava sindaco dell'Anno" - LevanteNews

Se esistesse un riconoscimento ufficiale al sindaco più efficiente dell’anno, questo nel Levante per il 2021 andrebbe a Matteo Viacava che senza proclami ha raggiunto gli importantissimi obiettivi che si era proposto: li riassumiamo brevemente. Acquisizione di tutti i posti macchina dell’autosilo, compreso l’acquisto di quelli in proprietà ad una società privata; la gestione diretta di Castello Brown; la gestione diretta del porto con una delibera innovativa a prova di Tar, che ha tenuto conto di tutte le normative in atto compreso il codice della navigazione (un capolavoro dell’avvocato Daniela Adamo). Sorvoliamo sugli indiscussi successi in campo turistico che ha attirato investimenti milionari; nota l’attenzione verso i concittadini per quanto riguarda il covid. Ricordiamo ancora il progetto per migliorare la viabilità e trasfomare la piazza di accesso in una zona pedonale.

Tra gli obiettivi di Viacava il ripopolamento del borgo; senza proclami ma con atti concreti come concrete sono le occasione di lavoro che offre il Borgo. E così il Comune di Portofino ha comprato da Arte tre appartamenti nella comodissima piazza della Libertà di cui non importano tanto i metri quadrati, quanto il fatto che potranno arginare, sia pure in parte, la fuga di abitanti. Un fatto che se fosse accaduto, ad esempio a Sestri Levante, avrebbe magari meritato sei colonne di apertura. (m.m.)