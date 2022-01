Portofino: diciottenni nati in Italia come avere la cittadinanza - LevanteNews

Il sindaco di Portofino Matteo Viacava ha pubblicato un manifesto in cui ricorda “a tutti i cittadini non italiani che hanno appena compiuto i 18 anni, che siano nati in Italia e vi siano sempre stati residenti, che hanno la possibilità di diventare cittadini italiani”.

Chi ha intenzione di verificare se le condizioni personali diano diritto a diventare italiano/a può prendere appuntamento con gli uffici comunali di Portofino dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Il manifesto ricorda inoltre che, compiuto il 19° anno non è più possibile ottenere la cittadinanza.