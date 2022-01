Popolo credulone - LevanteNews

Non è esatto affermare che oggidì i cittadini, assuefatti alla confusione e alle menzogne mediatiche, credono a tutto. E’ più adeguato affermare che in questo labirinto d’informazioni, in questa infodemia, manca un pensiero autonomo e critico per riconoscere la verità.

Di fatto, distinguere la bontà di una notizia in mezzo a tale confusione non è cosa da tutti, poiché richiede, a monte, l’uso del tempo e della volontà per una lucida investigazione delle fonti e per un’attenta comparazione delle narrative.

A seguito dell’ influenza mediatica, l’individuo deambula in uno sciame di notizie in cui la verità cercata e trovata, il più delle volte, è la versione più propagandata, considerato il contenuto ideologico che ogni verità ha in sé.

A fronte dell’avvenuto crollo della fiducia popolare (Fonte Istat 2015: l’80% degli italiani dichiara di non aver fiducia nel prossimo), si può constatare quanto invece, nel caso pandemico corrente, la fiducia del popolo (che non è mai tutto il popolo) sia stata facilmente accaparrata dal mainstream.

Una fiducia non basata, come dovrebbe, su referaggi, confronti scientifici seri e sull’avvaloramento autorevole condiviso della specifica tematica: trattasi di una fiducia basata perlopiù su fonti teleguidate.

Il flusso ininterrotto degli intrattenimenti domestici esprime bene tale comunicazione di massa e la sua anestetica somministrazione, giusto riecheggiando M. McLuhan: “ogni medium inebetisce l’utente”

Attualissimo, in tale contesto, il quesito di T. Eliot: “Dov’è la saggezza che abbiamo perso nella conoscenza? Dov’è la conoscenza che abbiamo perso nell’informazione?”.

La progressiva perdita d’orientamento dinanzi alla confusione e alle contraddizioni conduce a fare a meno di un’ informazione autentica e a prediligere gli opinionismi da avanspettacolo.

Nessuno stupore quindi se alcune notizie, su cui viene riposta inesausta fiducia, col tempo rivelano parzialità e inesattezze: è un dato storicamente acquisito che una parte minoritaria di umanità narri storie accomodate in cui l’altra parte maggioritaria pone tuttavia cieca fiducia.

E’ in onda lo spettacolo del naufragio della verità, in base ad “un pensiero che sostiene l’assenza di verità assolute e la presenza di molteplici interpretazioni”, scomodando R. Bodei.

Ogni argomento subisce la mediazione istituzional-mediatica e un suo rendiconto pubblico non può che essere esposto in veste dogmatica.

In conclusione, un marasma informativo da cui emerge un dato inoppugnabile: il popolo é un inguaribile credulone.