Chiavari: "Da piazza dell'Orto all'inesistente piano del traffico" - LevanteNews

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale “Cambia con me Chiavari da Tutelare”

Nel Consiglio Comunale del 20 dicembre u.s., l’Assessore Ferrara ha illustrato le voci del bilancio di previsione. Ascoltavamo tra le varie suddivisioni delle opere pubbliche, anche “piazza dell’Orto”.

Ho chiesto chiarimenti sullo stato dell’arte del Concorso di Idee di progettazione della piazza, a sui tempo pubblicizzato dall’Amministrazione.

Rispondeva l’Assessore Bisso, nonché Presidente del Movimento Di Capua- Avanti Chiavari.

Ci confortava con le sue parole, dicendo che la stesura del Bando è pronta, con la collaborazione con gli Enti preposti.

Durante il Consiglio Comunale del 30 dicembre u.s. nella ripetuta esposizione dell’Assessore Ferrara, non si è sentita la voce ” piazza dell’Orto”.

Essendo stata, questa volta, la presentazione del Bilancio più sintetizzata, probabilmente si è trattato solo di una dimenticanza o di un possibile refuso.

Questo Consiglio, per forza di cose ripetuto, perché 7 (sette) voti a favore non hanno permesso l’approvazione del Bilancio il 20 dicembre u.s.

Adesso leggiamo sul quotidiano locale del 31dicembre u.s. che a causa di un canale ostruito sotto la piazza è a rischio il sagrato dell’Orto.

Ma come, dopo più di quattro anni, quasi a fine mandato il Consigliere Paolo Garibaldi si accorge solo adesso, dopo video ispezione, che una condotta primaria è intasata quasi totalmente?

Considerando che questo canale grava su via Rivarola, dove spesso ancora oggi è messa a rischio la sicurezza in caso di forti piogge con ripetuti allagamenti. Ci chiediamo il progetto complessivo di piazza dell’Orto procederà?

Con questa nuova prospettiva di lavori, critici per l’ importante incrocio viario e pedonale, l’Amministrazione, sarà in grado di cogliere l’ occasione per fare redigere un serio, completo piano del traffico?

Strumento fondamentale per regolare finalmente i flussi veicolari e far capire come devono essere realizzate le ciclabili e non ultimo, importantissimo, il rispetto per i pedoni.

Il piano del traffico è da anni una nota importante su cui questa Amministrazione ha sempre temporeggiato non affrontando il problema.

Noi della minoranza, chiediamo a chi rappresenta Partecip@ttiva in Consiglio Comunale dove sono stati in tutti questi anni?

Il loro contributo alla viabilità, soprattutto alla viabilità sostenibile è solo quello che si è materializzato con la realizzazione delle piste ciclabili sui marciapiedi?

Esoneriamo il Consigliere “green” Giorgio Canepa di rispoderci: “hanno perso un’occasione per stare zitti”.