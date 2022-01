Sestri: cantautore sbalzato dal trattore è grave al San Martino - LevanteNews

E’ accaduto a Sestri Levante, in località Villa Stafora nel tardo pomeriggio: un sessantenne è stato vittima di un grave infortunio. Si tratta di Nicola Rollando, titolare dell’azienda agricola “Liggia du Marré, storico rappresentante della Sinistra e apprezzato cantautore. Percorreva un ripido tratto in discesa quando è stato sbalzato dal trattore che guidava. Avrebbe riportato un trauma cranico e la frattura del bacino; lo verificheranno i medici del pronto soccorso del San Martino dove il paziente è stato trasportato in codice rosso dai militi della Croce Rossa di Riva Trigoso. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco di Chiavari e i carabinieri di Sestri Levante.

Nel luglio 2014 Nicola Rollando era stato colpito da una grave perdita: il fratello Ferdinando, architetto, esperta guida alpina e maestro di sci, era sparito durante una scalata sul Monte Bianco con un suo cliente, un quindicenne francese.