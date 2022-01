Rugby/ Pro Recco: "Il 2022 sarà un buon anno le nostre squadre diventano più forti" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby

Il saluto al 2021 e il benvenuto al 2022 della Pro Recco Rugby arrivano con le parole di Jem Van Vuren, coach della Prima Squadra: “Vorrei iniziare questo messaggio alla Pro Recco Rugby e alla comunità di Recco dicendo GRAZIE! Grazie per avermi accolto nella “famiglia”, grazie per l’ospitalità, l’amore e il senso di comunità di questo posto speciale dove, dal giorno in cui sono arrivato, verso la fine di agosto del 2021, mi sono sentito a casa. Per il 2022 ho molti obiettivi personali ma quello principale è riportare appieno nel club orgoglio e senso di comunità. Il nostro club è fantastico: è una famiglia, un gruppo di persone speciali e ha una storia prestigiosa. La vita, come tutti sappiamo, è piena di alti e bassi: la Pro Recco Rugby è stata per anni ai vertici della Serie A e in questo momento stiamo tutti lavorando senza sosta e con i piedi ben piantati per terra per poter raggiungere di nuovo ed anche superare i traguardi passati”.

“Stiamo lavorando davvero duramente per rilanciare il nostro progetto per l’inizio della stagione 2022/2023: dall’anno appena iniziato ci aspettiamo un nuovo terreno di gioco e delle migliorie alle strutture e continueremo ad investire e lavorare su un piano quinquennale con obiettivi a breve, medio e lungo termine, in un processo che richiede pazienza e impegno. Personalmente punterò molto sul settore giovanile e sulle scuole del territorio per aumentare i nostri numeri e ci concentreremo anche sul miglioramento delle competenze dei nostri allenatori e sulla totalità del nostro programma sportivo, con l’obiettivo di produrre non solo future stelle del rugby ma anche di uomini e donne di valore per il club e la comunità”.

“Alla mia Prima Squadra: GRAZIE! Siete gli uomini che stanno aprendo la strada per tutto questo lavoro e, un giorno, bicchieri alla mano, ricorderemo positivamente questi giorni di difficoltà e battaglie. Ragazzi, non perdete mai la fiducia e la concentrazione in quello che stiamo facendo, perchè siamo sulla strada giusta: oggi i nostri risultati sembrano piccolissimi, ma ci sono e, a volte, vincere non è tutto e perdere fa parte dell’apprendimento. Ai giocatori delle giovanili. Voi siete il futuro del nostro club: imparate ad amare il rugby e vedrete che alcuni dei vostri più bei ricordi e migliori amici verranno da questo gioco speciale, uno sport che ha spazio per tutti e a cui non importa da dove vieni e dove stai andando. GRAZIE a tutti i nostri sponsor, alla comunità e alle nostre famiglie: il lavoro e i sacrifici che tutti noi facciamo per il club servono a ripagare quelli che voi fate per noi. La Pro Recco Rugby cresce e sono sicuro che il 2022 sarà un buon anno: guardiamo avanti, le partite sono dure, ma le nostre squadre diventano più forti e nuovi bei ricordi saranno pronti a nascere.”