Recco: Consorzio della Focaccia, un anno positivo nonostante il covid - LevanteNews

Da Daniela Bernini Consorzio della Focaccia di Recco

L’effetto della crisi dovuta alla pandemia ha costretto il Consorzio recchese nella prima metà del 2021, a mettere in atto solo iniziative “on line”, fra le quali, dopo circa 10 anni ed oltre 1milione di visite, il rinnovo del sito www.focacciadirecco.it presente nella nuova veste grafica dal primo marzo 2021. Il nuovo format ha consentito anche la creazione di “slideshow” personalizzate dedicate alle singole aziende consorziate collegate direttamente al nuovo canale YouTube del Consorzio della Focaccia di Recco creato il 23 marzo 2021.

L’operatività “sul campo” del Consorzio è iniziata nel mese di giugno con il progetto “Sapori in Paradiuso” in stretta collaborazione con il Consorzio Salumi Dop Piacentini attraverso bandi supportati dal Mipaaf che dal 2020 sono slittati all’estate 2021. Tre educationals dedicati a stampa, blogger e moderni comunicatori rivolti anche ai millenians; un’ importante campagna pubblicitaria sviluppata su Isoradio 103.3 (con risultati eccellenti); promozioni anche sull’offerta turistico-gastronomica della zona di produzione della Focaccia di Recco col formaggio (trasferimenti in traghetto della Golfo Paradiso da Recco a Camogli e visita guidata del borgo il primo incontro, sino a San Fruttuoso e visita dell’Abbazia nella seconda e con pranzo tipico di arrivederci a Sori nella terza). I riscontri sui mezzi d’informazione e sui social sono stati molto positivi. L’esperienza con il Consorzio Salumi DOP Piacentini continuerà anche nel 2022.

Dal 21 giugno al 21 settembre, con un effetto di ritorno immediato sulle attività consorziate, la novità del Photo contest #focacciadireccoigp2021, concorso fotografico a premi sul social Instagram che ha coinvolto molti giovani clienti mettendo in palio 32 premi suddivisi tra tutte le aziende del Consorzio; oltre 240 post – come da regolamento depositato al Mise – e ben 11.853 voti espressi dal pubblico.

Nei mesi di luglio ed agosto il Consorzio della Focaccia di Recco ha supportato la campagna di comunicazione dell’estate del Comune di Recco (E-20/21) promuovendo contemporaneamente gli spettacoli di alto livello tenuti sul lungomare cittadino e le attività consorziate.

Dal 20 al 25 agosto il Consorzio è stato al fianco della Regione Liguria al meeting di Rimini, con grandi soddisfazioni. Una nuova e prestigiosa presenza molto apprezzata anche dagli organizzatori di uno degli eventi nazionali più importanti e seguiti.

Settembre è stato un “mese di fuoco” dovuto alle partecipazioni in contemporanea dei due eventi di maggior successo a cui da molti anni partecipiamo: il Salone Nautico intern azionale a Genova, presenti da oltre 30 anni, e Cheese 2021 a Bra, evento biennale dove i recchesi hanno festeggiato la decima partecipazione; in entrambi i casi il successo è stato travolgente (osservando rigorosamente tutti gli adempimenti dovuti alle regole anti-pandemia).

Ad ottobre, dall’8 al 10, il Salone agroalimentare ligure a Finalborgo, il 15 ha preso il via la collaborazione tra Consorzio focaccia di Recco e Eataly Genova dove mensilmente il Consorzio presenterà un associato che propone alla clientela del ristorante panoramico la sua focaccia col formaggio ed una versione “gourmet” appositamente studiata per l’occasione; il 22 “I love di focaccia di Recco Idp” un incontro-educational con gli opinion leader liguri (giornalisti, blogger, Instagramer e personaggi d’interesse) per illustrare nel dettaglio “la differenza” tra una semplice focaccia col formaggio e la “focaccia di Recco col formaggio IGP” seguita dalla preparazione di alcune “focacce col formaggio gourmet”.

Il 12 e 13 novembre Fattore comune l’evento istituzionale del Consorzio che ha portato nella zona di produzione IGP altre eccellenze tutelate dai marchi europei Dop e Igp. Strepitoso successo, con la partecipazione di ben 12 Consorzi/Associazioni di produttori accompagnati da 8 Amministrazioni Locali, l’intervento al dibattito da parte del Sottosegretario del Mipaaf Dott. Centinaio, del Ten. Col. Fiordaliso del Reparti Anti Contraffazione dei Carabinieri, l’europarlamentare Marco Campomenosi ed il parlamentare Lorenzo Viviani; le presenze di giornalisti, blogger e influencer hanno assicurato un ritorno superiore ai 4milioni di visualizzazioni.

Il 26 e 27 novembre educational Press-Tour “Focaccia di Recco Igp expeience” ospiti 18 giornalisti-blogger-influencer dalla Lombardia e dal Piemonte che hanno assicurato un eccellente ritorno di promozione per il territorio e per gli associati al Consorzio.

Termine dell’attività di promozione il 9 e 10 dicembre con il food press tour di fine anno “Focaccia di Recco Igp experience” con 12 importanti giornalisti magazine e foodblogger, da fuori regione, oltre alla stampa ligure.

La “Rassegna stampa” conta su oltre 150 articoli su carta stampata e 220 su mezzi d’informazione digitale, 9 servizi televisivi e 12 inteviste radiofoniche su reti nazionali.

Grande incremento sui social dove si sono raggiunti numeri considerevoli sui followers, Facebook Focaccia DI Recco ne conta ben 14mila ed Instagram focacciadirecco_igp oltre 10,6mila followers; le coperture complessive hanno superato 710mila, le visualizzazioni sono state oltre 4milioni ed un “Reel” Instagram sul nostro profilo ha superato le 183mila visualizzazioni. Numeri grandissimi.

In conclusione un anno positivo con uno svolgimento condizionato dalle normative sanitarie nella prima metà ed una fortissima accelerazione, sia nella presenza ad eventi che nello sviluppo di incontri-educational, nella seconda parte del 2021.

Per il 2022 i progetti sono già tanti perché la Focaccia di Recco Igp possa continuare ad essere trainante per quel turismo che sempre più sceglie le sue mete per le esperienze gastronomiche che i territori possono offrire.

Fattore Comune Dop Igp con il Sottosegretario del Mipaaf Gian Marco Centinai e il Vice Presidente Regione Liguria Alessandro Piana