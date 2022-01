Rapallo: manutenzione di aree verdi, marciapiedi e strade - LevanteNews

Da circa otto anni gli uffici tecnici dell’amministrazione rapallese non hanno certo tempo di annoiarsi. Non solo le grandi opere, ma i lavori minori che a volte passano inosservati e l’ordinaria manutenzione che impegna risorse finanziarie e spesso, per mancanza di personale, deve essere affidata a privarti. Ecco una carrellata, scaturita da un’occhiata alle ultime determine dirigenziali firmate dai dirigenti e pubblicate sull’Albo pretorio del Comune.

Manutenzione strade e marciapiedi. Lavori affidati alla “Cema Srl” di Chiavari per un importo di 127.386 euro.

Restyling aree verdi. Lavori affidati alla ditta “Bio System” di Chiavari per un importo di 200.000 euro.

Pulizie cunette. Lavori affidati alla ditta “Traversone Sas” con sede a Rezzoaglio per un impoorto di 200.000 euro.

Percorso pedonale cimitero San Pietro. Lavori affidati alla “Mondo edilizia srl” di Rapallo per un importo complessivo di 45.260 euro.

Via Castellino e via Comega. Incarico professionale per rilievi, progettazione esecutiva e direzione lavori per interventi di ripristino e protezioni stradali. Incarico affidato all’ingegnere Paola Perrone con studio a Rapallo. Impegno di spesa dei lavori previsto 205.000 euro.