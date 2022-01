Rapallo-Bogliasco: petardi e cassonetti a fuoco - LevanteNews

Non tutti hanno rispettato le ordinanze che vietavano lo scoppio di petardi di ogni genere e fuochi artificiali; né hanno dato ascolto a quanti chiedono attenzione per gli animali. Nel Levante, notte laboriosa per i vigili del fuoco di Rapallo che dopo l’arrivo del 2022 sono corsi due volte in piazza 4 Novembre per spegnere il rogo di due cassonetti; un terzo a fuoco era posizionato in via Sciesa. La stessa squadra ha dovuto correre anche a Bogliasco dove si era incendiato un cassonetto in località San Bernardo.