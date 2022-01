Le ricette di Renzo Bagnasco: trippa alla sciabecca - LevanteNews

Da Renzo Bagnasco “La vera cuciniera genovese … oggi” Panesi Editore

Ricetta

Trippa alla sciabecca

Ingredienti: 800 gr di trippe miste già cotte, 200 gr di carne di vitellone, 1 cipolla, 1 carota, 1 gambo di sedano, 1 spicchio d’aglio, 1 ciuffo di prezzemolo, 2 foglie d’alloro, 1 bicchiere d’olio evo, 1 bicchiere di vino bianco secco, 50 gr di grana e sale.

Esecuzione: lavare e tagliare sottilmente le trippe, tritare le verdure e rosolarle nell’olio aggiungendovi il vino e lasciare evaporare salando; unirvi l’acqua e il brodo e cuocere per 30’. Tagliare a pezzi la carne e aggiungervela unitamente all’alloro mantenendo umido aggiungendovi acqua e brodo. Finire di cuocere per un’altra ora e servirle spolverando di grana.

Come vuole la tradizione, nel pranzo di San Silvestro non possono mancare le trippe. Queste poi evocano nel nome gli sciabecchi, i “barchi” con vele triangolari di origine araba, avevano tre alberi e a volte un piccolo bompresso. Molto diffusi nel mediterraneo nei secoli 17° e 18° sia per commerciare che per compiere atti di pirateria. Ottime imbarcazioni veloci.