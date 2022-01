L'arcivescovo ai sindaci: "Sì, quindi" prevalga sul "Sì, però" - LevanteNews

Da Gian Luca Buccilli

L’inizio del nuovo anno è condizionato dall’incertezza, dalle preoccupazioni generate dalla prolungata convivenza con il virus e dagli effetti indesiderati che continua a provocare.

Il compito della politica, a tutti i livelli di responsabilità, è quello di liberare energie positive e buone pratiche al servizio del bene comune, per essere sostegno a favore delle persone, in particolari di quelle più fragili, delle categorie produttive, alle quali è giusto riservare un’attenzione che non può esaurirsi in modesti sgravi fiscali o nell’erogazione di ristori dal contenuto spesso irrisorio.

Mi hanno “raggiunto” le parole pronunciate ieri da Mons. Tasca, dopo aver recitato, come da tradizione, il Te Deum di fine anno nella Chiesa del Gesù in Piazza Matteotti.

Agli amministratori della cosa pubblica, l’Arcivescovo ha rivolto l’invito a porsi con rinnovata consapevolezza davanti alla “verità svelata” delle comunità a loro affidate, fuggendo dalla logica del “Sì, però” …, ma facendo prevalere quella del “Sì, quindi …”

È compito delle autorità locali rispondere alla chiamata con un “Sì, quindi facciamo …”, nel rispetto delle opinioni e delle differenti sensibilità, ma nella concretezza dell’agire, per promuovere la crescita individuale e il progresso, assicurando al tema della sostenibilità lo spazio che merita.

Dobbiamo aderire al “Sì, quindi …” per consentire a ciascuno di accedere ai propri diritti.

Che se non appartengono a tutti, non sono diritti ma restano privilegi.