Chiavari: nasce in casa assistita da papà e, telefonicamente, dal 118 - LevanteNews

Ieri alle 23.30, mezz’ora all’arrivo dell’anno nuovo, a Chiavari una bambina, secondogenita della famiglia, ha voluto venire alla luce sorprendendo mamma e papà. Una telefonata raggiunge il 118, risponde un infermiere, Alessandro B, che con calma e precisione suggerisce al papà cosa deve fare in attesa che una dottoressa, Manuela V. e un’operatrice, Maura R, arrivino per assistere la donna. Ma la bimba ha premura, vuole salutare anche lei con un vagito il nuovo anno. Il papà segue col viva voce le direttive di Alessandro B. Quanto la dottoressa arriva può constatare che tutto è andato bene: mamma e bimba sono in ottima salute. Il papà-ginecologo emozionatissimo.

E stamattina poco dopo le 6, a Sestri Levante, un’altra donna chiede assistenza per un parto che si annuncia imminente, ma riesce ad arrivare all’ospedale di Lavagna in tempo.