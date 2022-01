Calcio/ Sul gong nuovo tesserato per la Lavagnese - LevanteNews

La Usd Lavagnese 1919 comunica di aver tesserato sul gong un giovane difensore scuola Genoa. Nato il 2 Febbraio 2001 a Genova, Davide Buffo ha fatto la trafila nel settore giovanile rossoblù arrivando a collezionare 29 presenze con l’Under 17 nazionale.

Poi esperienze alla Primavera del Torino, al Sestri Levate e al Campomorone Sant’Olcese.

Buffo non è nuovo alla Serie D, ha infatti disputato questo campionato per due stagioni con il Sestri Levante collezionando 48 gettoni, un elemento di sicuro valore per fornire qualità e ulteriori alternative a mister Fasano.

A Davide un caloroso benvenuto nella famiglia bianconera dal Presidente Stefano Compagnoni.