Calcio/ Samp, covid: positivi Augello e Falcone - LevanteNews

Tomasso Augello e Wladimiro Falcone sono risultati positivi al Covid: l’annuncio è stato dato dalla Sampdoria. Entrambi vaccinati e asintomatici, non hanno avuto contatti diretti con gli altri componenti della squadra. Attualmente si trovano in isolamento, in attesa di essere ritestati nei prossimi giorni. La società informa inoltre di aver dato comunicazione alla competente Autorità Sanitaria Locale e di applicare tutte le procedure previste.

Intanto domani la squadra torna in campo per preparare la sfida casalinga del 6 gennaio contro il Cagliari in programma alle 12.30. Senza Colley (in Coppa d’Africa) e Askildsen squalificato, D’Aversa si trova ad affrontare anche il problema Covid con cambiamenti nel reparto difensivo.