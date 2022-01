Avegno: "Un felice e prospero 2022" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Avegno

L’amministrazione Comunale con la consapevolezza delle attuali difficoltà e la determinazione ad affrontare le future sfide augura un buon anno nuovo a tutti i nuclei famigliari e persone sole di Avegno; spera in una pronta guarigione di chi non sta molto bene perché crediamo che ogni cosa si sistemerà; abbraccia coloro che sono in un momento difficile nella convinzione che insieme si può FARE MEGLIO; auspica a tutti noi un felice e prospero 2022.