2022: fine settimana lunghi, 45 giorni da sfruttare (per chi può) - LevanteNews

Quarantacinque i giorni di vacanza da sfruttare nel 2022 se si uniscono feste e ricorrenze infrasettimanali. Il calendario del prossimo anno pare piuttosto generoso per chi è alla ricerca (e se lo può permettere) di occasioni per partire, rilassarsi e staccare la spina, purché lo consentano le restrizioni legate all’emergenza Covid e sia possibile muoversi in modo sicuro e nel rispetto delle norme. Il primo esempio è questione di giorni: l’Epifania cade di giovedì e offre la possibilità di unire il venerdì per avere un weekend lungo. L’anno comincia con un ponte di 4 giorni poi sarà necessario saltare a martedì primo marzo per festeggiare il Carnevale: la settimana clou è dal 21 febbraio, ed è generalmente il periodo ideale per organizzare una mini vacanza o una settimana bianca in montagna, finalmente aperta a sciatori e ad appassionati della neve. Da venerdì 15 a lunedì 18 aprile si celebra la Pasqua: un altro periodo ideale per un viaggio, anche alla scoperta delle tradizioni religiose e folcloristiche del nostro Paese.

Ad aprile si celebra anche la Liberazione dal nazi-fascismo, il giorno 25, che quest’anno è un lunedì, attaccato ad un weekend e potenzialmente perfetto per una mini-vacanza in una città d’arte o in mezzo alla natura per passeggiate o picnic all’aperto. Meno favorevole invece il primo maggio, festa dei lavoratori, che cade la domenica. A giugno, però, c’è la possibilità di fare una vacanza di 4 giorni per la festa della Repubblica, che è di giovedì: dal 2 al 5 giugno, domenica, è l’occasione per allungare il fine settimana se si vuole programmare una vacanza, magari al mare per i primi bagni di sole.

Ferragosto sarà un lunedì, un’altra opportunità per un ponte di 3 giorni per chi non è già in ferie. Il primo novembre è un martedì e regalerà un lungo ponte di 4 giorni, a partire dal sabato. Si possono organizzare escursioni tra il foliage o concedersi visite a città d’arte o rilassanti giornate alle terme. L’8 dicembre cade di giovedì, altra occasione ghiotta per una minivacanza, magari sulla neve o tra le bancarelle dei mercatini per lo shopping di Natale. Il 25 dicembre è una domenica: unendo i giorni dal 24 al 26 si ottiene un weekend lungo che è ancora più interessante se unito al Capodanno, che nel 2022 è un sabato.