Varese Ligure: dal 1 gennaio il servizio idrico gestito da Acam Acque - LevanteNews

Dal 1° gennaio 2022 Acam Acque subentrerà nella gestione delle reti, degli impianti e dei beni funzionali al Servizio Idrico Integrato del Comune di Varese Ligure.

Al termine naturale del precedente affidamento, la gestione per il territorio del Comune di Varese Ligure, fino al 2033, confluisce di diritto nell’amministrazione unitaria del Servizio Idrico Integrato per l’ATO Idrico Est Provincia della Spezia, di cui il territorio comunale fa parte, in capo ad Acam Acque la società del Gruppo Iren che gestisce il SII per altri 30 Comuni della Provincia. Acam Acque subentrerà pertanto, ai sensi di legge, anche in tutti i rapporti contrattuali con gli utenti finali del servizio che, da quella data, potranno contare su diversi canali per dialogare con il Gestore