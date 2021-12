Recco: "Un grazie per come avete affrontato la pandemia" - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

E’ tempo di lasciarsi alle spalle il 2021 e dedicarsi ad un nuovo inizio, con la speranza che il nuovo anno sia carico di buone notizie, sorprendente e felice. Ringrazio tutti voi per il coraggio con cui avete affrontato questo complicato anno profondamente segnato dalla pandemia. Quasi un anno fa anche a Recco è partita la campagna di vaccinazione e grazie al vaccino siamo riusciti a riprendere le attività che hanno fatto vivere la città. Penso alla rassegna estiva “E-20/21”, che è stata un momento di socializzazione nel rispetto della normativa anticovid, e al concerto di Antonella Ruggiero di ieri sera in lungomare Bettolo che ha portato Recco al centro della ribalta. Come Amministrazione abbiamo profuso un grande sforzo, muovendoci nell’ottica della solidarietà e mettendo in campo tutte le politiche di sostegno possibile in favore di famiglie e di imprese, utilizzando le risorse comunali, regionali e nazionali. Dobbiamo sentirci orgogliosi per come abbiamo affrontato il 2021 e dobbiamo fare un ulteriore sforzo per lottare contro questo colpo di coda della pandemia.

Il mio ringraziamento e la mia riconoscenza per i risultati ottenuti vanno agli assessori, ai consiglieri di maggioranza e a tutti i dipendenti comunali che hanno reso possibile raggiungere questi traguardi.

A nome dell’Amministrazione comunale, auguro a tutti voi un felice anno nuovo.