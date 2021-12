Recco: San Silvestro non tradisce i ristoratori - LevanteNews

Come accade ogni anno, covid o no, la Riviera, archiviato il Natale, ha registrato un forte flusso di turisti. Fatto positivo se si considera il fattore pandemia e quello montagna dopo un anno di fermo. Arrivi nelle “seconde case”, nelle “case vacanza” e nonostante le solite previsioni pessimistiche anche negli alberghi. Stasera attesa davanti alla Tv ma soprattutto a tavola dove non possono mancare le lenticchie. Cenoni in famiglia come si capisce dagli acquisti ai supermercati, nelle rosticcerie e nei negozi di pasta fresca.

E i ristoranti? San Silvestro non li tradisce. Un giro di telefonate in riviera e in Val D’Aveto conferma la tradizione dei cenoni al ristorante , sia pure con numeri inferiori al passato. A Recco, ‘Capitale gastronomica della Riviera’, Paola Bisso del ristorante Da O Vittorio così riassume: “Stanotte abbiano 12o coperti. Non è il massimo, ma va bene comunque. Tra i clienti anche turisti che hanno accettato il pacchetto albergo+cenone. Una disdetta l’avevamo ricevuta a Natale a causa di un bambino in quarantena, perché compagno di classe di un positivo; ciò aveva comportato la rinuncia anche da parte di genitori e nonni”.