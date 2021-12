Rapallo: San Silvestro porta sette nuove assunzioni - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

L’anno 2021 si conclude con il Comune ancora a pieno ritmo e alcune interessanti novità.

Entrano infatti oggi a far parte dell’organico del Comune, 5 istruttori amministrativi provenienti dal concorso congiunto Rapallo-Santa Margherita Ligure, che andranno a ricoprire differenti ruoli in diversi settori e un’ assistente sociale.

Insieme all’assessore al personale Franco Parodi, al segretario Generale Mario Vittorio Canessa, alla dirigente al personale ( che ha gestito anche la delicata fase di concorso) il sindaco Carlo Bagnasco ha dato il benvenuto alle nuove figure professionali, augurando loro di svolgere un sereno lavoro nel prestigioso ente.

Ecco l’elenco dei nuovi assunti:

AGATE MARIA – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT.C1, PRESSO SETTORE 4 SERVIZI ALLA PERSONA

TERRILE GIULIA – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT.C1, PRESSO SETTORE 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI

PIBIRI VALENTINA – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT.C1, PRESSO SETTORE 3 SERVIZI TECNICI

BALDASSERINI FLORIANA – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT.C1, PRESSO SETTORE 6 GESTIONE DEL TERRITORIO

MINAGLIA SONIA – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT.C1, PRESSO SEGRETERIA GENERALE – UFFICIO DI GABINETTO

DELPERO MARCO – COMANDANTE P.M.

CAPESTRO ANNA PINA – ASSISTENTE SOCIALE, CAT.D1,

” Il nuovo personale andrà ad integrarsi alla struttura comunale nelle aree di necessità. Concludiamo l’anno con 5 nuove assunzioni a tempo indeterminato ,alle quali si vanno ad aggiungere quella del nuovo Comandante e quella di un’assistente sociale a tempo determinato, segno che il Comune investe tempo e risorse nella ricerca del personale più qualificato, grazie ai concorsi.”- dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco- aggiungendo: “Tengo particolarmente a ringraziare la dirigente dell’ufficio personale, Dott.ssa Rossella Bardinu che insieme ai suoi uffici e all’assessore Franco Parodi, in quest’ultimo complessissimo anno, hanno rivisto il piano dei fabbisogni di personale e indotto molti concorsi anche congiunti, come non succedeva da tempo.”