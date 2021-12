Rapallo: "Manifesto firmato dal sindaco, è propaganda elettorale?" - LevanteNews

Da Gianluca Cecconi, segretario Circolo Pd Rapallo

In questi giorni è apparso sul web un Post del comune che informa i cittadini e i turisti, della possibilità di parcheggio gratuito nei giorni di festa ( 30/12 fino al 1 Gennaio) nella nostra cittadina.

Tutto lecito se non fosse che questo manifesto porta in fondo sulla sua destra, ben visibile il nome del nostro

sindaco. La domanda che come Partito Democratico ci poniamo è se il Sindaco non abbia sfruttato la situazione

per farsi dell’autocelebrazione in vista di una prossima campagna elettorale.

Inoltre, è lecito farlo usando gli spazi istituzionali?

La nostra risposta è ovviamente No, perché riteniamo poco opportuno usare questi mezzi per farsi propaganda

elettorale.

Bene fare cose positive per la città, ma per la campagna elettorale si usino mezzi propri o del partito di

appartenenza.