Pesca alla trota: "Un 2021 sa dimenticare" - LevanteNews

Da Umberto Righi, Fi.Ma Chiavari

Il 2021 è stato un anno da “dimenticare” per la pesca alla trota, sin dai primi mesi si capiva che avremmo subito grossi disagi per praticare la pesca della trota, ma non si poteva prevedere un tale blocco totale di ogni attività legata alla pesca delle trote immesse da adulte.

Iridee, Salmerini e Fario, queste le trote messe al bando da un Ministero della Transizione Ecologica, che fa l’occhiolino ad ittiologi estremisti che come “marziani” impongono linee guida dettate a tavolino senza ben che minimo conoscere le realtà dei territori dove si vogliono imporre, e dove di trota autoctona (nativa della valle) se ne persa traccia da oltre un secolo, perché non vi sono le condizioni per riprodursi. Ma non basta, ci hanno indicato (senza manco metterci piede) quali siano i ceppi autoctoni e quali gli alieni (alloctoni) da “estirpare”, sollecitando appunto le Regioni a presentare al più presto progetti per l’ “eradicazione” delle specie aliene presenti nelle acque di propria competenza. Per cui non solo è vietato immetterle, ma pure vorrebbero toglierle dove sono e si riproducono in forma propria da oltre un secolo formando una popolazione sufficientemente estesa. Il tutto scritto in un corposo documento firmato dal Ministro Cingolani, dell’ennesimo governo tecnico, che da sua ammissione favorevole ad idee estremiste di protezione (compreso l’abolizione di caccia e pesca).

Nel frattempo ISPRA, non è chiaro con quali supporti scientifici, ha stabilito la carta delle specie autoctone, per la Liguria sono: la Trota Mediterranea, poi Vairone, Cavedano, Alborella, Tinca, Lasca, Barbo comune e canino, Cobite, Anguilla, e la Carpa (definita para-outoctona perché esistente prima del 1600), per le quali si dovranno mettere in campo tutte le misure per la tutela ed incremento. (in pratica tutte le altre specie possono morire)

Sulla carta, appunto, perché questi signori impongono stando seduti alla scrivania e senza aver fatto campionamenti. Ma sul territorio non è così facile e lo dimostrano i fatti, non quelli naturali ma quelli causati dall’uomo, con prosciugamenti di decine di chilometri di torrenti e fiumi, per derivazioni e acquedotti, dove a morire sono stati decine di quintali di pesce “autoctono” (anguille, cavedani, barbi, alborelle, vaironi) non cerano trote iridee o fario ma solo pesci naturali, quelli che il Ministero “dice” (sulla carta) di voler tutelare. Ma in questo caso, visto che si tratta di “acquedotti” per mandare acqua a Rapallo e Santa per uso civico urbano, nessuno batte ciglio, nessun “animalista” vede, nessuna Associazione ambientalista interviene, solo le Società dei pescasportivi ogni anno intervengono con gli storditori e retini per spostare il pesce in agonia ed evitare inutili stragi. Ma questa volta le Società di pesca sono state ad aspettare gli animalisti o lo stesso Ministero ma non si è mosso nessuno, manco il Comune territorialmente competente.

Se non bastasse lo stesso torrente, dopo pochi mesi è stato invaso da una massa bianca, si presume un liquido di sanificazione di qualche vasca di decantazione per la depurazione delle fognature, che ha coperto l’intero tratto di torrente Lavagna da Monleone sino a Carasco e lo stesso Fiume Entella sino alla foce in mare. Si è mossa l’Arpal con dei sopralluoghi e campionature dei sedimenti lungo il tratto interessato, è stato coinvolto anche il comune di San Colombano, territorialmente competente, non tanto per il danno alla fauna ittica, ma per la tutela civile dei residenti e la presenza di pozzi per irrigazione ed uso potabile, e pure informata l’opinione pubblica con comunicati stampa. Ma anche in questo caso non se ne saputo più nulla. Ambientalisti, animalisti e Ministero “assenti”, e pure il comune ha preso tempo per poi scaricare le colpe a chi non ha segnalato tempestivamente il fatto alle autorità di vigilanza, come se il fatto possa essere passato inosservato alle migliaia di residenti. Ma questi sono gli organi amministrativi, territorialmente competenti che non vedono e non fanno quando il problema è causato da qualche “intoccabile”

Ma non ci accontentiamo, anche Giacopiane ha visto manovre di paratia intermedia, portando il livello al lumicino, poche spanne d’acqua ad ottobre con i cormorani a banchettare “felicemente e con la bocca e stomaco pieni” di tinche, carpette, cavedani, alborelle e trote mediterranee. Anche questi pesci “autoctoni” per cui a detta di ISPRA e del Ministero della transizione Ecologica, da tutelare, da proteggere in ogni modo.

Peccato però che siamo di fronte ad un invaso artificiale, che ha necessità di opere di manutenzione imposte dalla legge, di un altro Ministero, quello delle Infrastrutture, che per motivi di tutela e sicurezza pubblica non guarda troppo per il sottile e se ne ritiene il caso ti fa pure “svasare” il lago totalmente.

Giacopiane: quasi totalmente secco

Ma non è tutto, ci manca la ciliegina sulla torta, ossia Giacopiane e Pian Sapeio, che come è risaputo, sono dentro ad un SIC (Sito di importanza comunitaria) ora si chiamano ZSC (zona a speciale conservazione), per cui pur essendo dei bacini artificiali con svuotamenti totali programmabili ogni 10 anni, e che necessitano di controlli e manutenzioni anche annuali, con possibili abbassamenti ai minimi termini in qualsiasi stagione o momento, bene il Ministero indica che per tali bacini è vietata ogni tipo di introduzione ad esclusione della trota mediterranea o fauna ritenuta autoctona allo stadio di novellame, e che eventuali presenze di fauna alloctona dovranno essere “eradicate” tramite progetti ufficializzati dall’Ente pubblico gestore e responsabile territoriale (ossia Regione ed Ente Parco Aveto) ma comunque approvati dal Ministero stesso.

Per concludere, un anno “di merda” (scusate il termine), dove l’assenza di trote nei corsi principali (scarse anche in Aveto e Trebbia) ha spinto gli appassionati a risalire i laterali, dove “era” (parlo al passato) presente e sufficientemente distribuita la trota Fario atlantica (“aliena”) e in alcuni tratti o specifici torrenti la Fario “mediterranea”, con il risultato di “ridurne” fortemente la presenza specie nelle taglie di riproduzione (vedi la mediterranea) dopo che Fipsas dal 2009 l’aveva con mirati progetti di semina, capillarmente immessa in specifici tratti, ogni anno alla taglia di avannotto e trotella. Mentre la Provincia immetteva sino a un paio di anni fa, copiosamente la trota “atlantica”. Della presenza appurata di riproduttori di “mediterranea” nel bacino idrografico dello Sturla, dopo un decennio di semine Fipsas, lo testimoniano le foto che alcuni Soci Fima mi hanno con orgoglio inviato, una delle quali messa in apertura di articolo, prontamente rilasciata e che ci auguriamo, scampata ai rastrellamenti di “protesta” , perché oltre ai pescatori onesti che con diritto si sono tenuti i 5 pesci di misura, altri con motivi discutibili e pure con mezzi illegali, si sono vendicati depredando ogni cosa distruggendo il lavoro di anni in pochi giorni. Lo dico perché alcuni grazie alle vostre segnalazioni sono stati pizzicati e denunciati.

Cosa ci riserverà il futuro del pronto pesca, ad oggi non è possibile saperlo, si spera che la “politica” riesca a fare breccia su certe posizioni estremiste, consentendo una mediazione ritornando ad immettere iridee in acque degradate, anche se il futuro delle acque pregiate della Liguria è già scritto: Trota mediterranea.

A tal proposito saranno potenziati gli impianti ittici oggi funzionanti: Borzonasca (Regione), Mezzanego (Fipsas) e Masone (Regione), e ristrutturati nuovi impianti in Bormida (Regione) e Chiusella SP (Regione), Rovegno (Fipsas/Comune). I 3 impianti già funzionanti saranno messi a “regime” e coordinati da Regione ed Università di Pavia in un Progetto Mediterranea che seguirà la schiusa, accrescimento, produzione materiale adulto e spremitura.

Ma i tempi non sono brevi, l’immediatezza di semina l’avremo con il novellame (come oggi), ma per i riproduttori di mediterranea ci vogliono tre anni di accrescimento, e spazio con vasche esterne dove stoccarli in quantità. Facendo due conti spiccioli una trota adulta di 25 cm pesa 300 grammi, e con 10.000 trotelle di fine stagione a tre anni di crescita avrai 30 quintali di trote mediterranee pronto pesca. Oggi il problema non è farle nascere e svezzarle, potrei scrivere un libro per l’esperienza acquisita dal 2009 ad oggi, gestendo personalmente insieme ad Ezio il piccolo impianto di Mezzanego, ma i problemi sono vivi e reali nel trovare acqua e spazi x collocare vasche capienti x accrescere 30 quintali di pesce e direi pure di più per tre anni almeno. In pratica posso garantire che non vi è differenza tra atlantica e mediterranea in vasca, ambedue mangiano e crescono a pari velocità e senza alcuna difficoltà. I problemi si riscontrano quando le immetti da adulte in ambiente naturale, si “intecciano” (tradotto “si intanano”) per settimane, e scappano per un nonnulla. Ottime x ripopolamenti a lunga resa, ma poco adatte x raduni e gare, perché ne resterebbero in acqua almeno 80%. Per cui l’iridea resterebbe l’unica alternativa di pronta pesca e massima resa per raduni, gare e riserve turistiche.

Sembra ormai inevitabile che la pesca alla trota vedrà dal 2022 un riassetto gestionale, maggiore attenzione nelle modalità di introduzione della trota alloctona (iridea), vincolata alle sole acque degradate, con quantità ridotte e specifici progetti approvati dal Ministero. Ma resta da capire cosa ci chiederanno per poter immettere delle iridee e quante ne potremo immettere l’anno.

Risposte di aperture del Ministero alle immissioni anche di alloctoni, che Fipsas ci prospetta imminenti, a seguito di modifiche all’art 12 DL 357/1997; sarà questione di attendere qualche settimana dopo le feste, per capire cosa ci aspetta e come risponderanno all’ultima istanza della Regione Liguria. Incrociamo le dita!!!!!

La Trota Mediterranea e la Fario Atlantica (cinturino al polso)