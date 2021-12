Neirone: Castello di Roccatagliata, scoperta una seconda cisterna - LevanteNews

Da Renato Lagomarsino, Lascito Cuneo



Una seconda cisterna è stata scoperta in questi giorni tra i resti del castello di Roccatagliata, in comune di Neirone. Una era già nota ed è stata oggetto di ricerche durante le campagne di scavo condotte anni fa dalla Soprintendenza. Di quest’altra non se ne sapeva nulla. E’ stata individuata da Stefano Privitera, il “volontario” del CAI di Chiavari che dopo aver sistemato in questi ultimi anni il sentiero dei Feudi Fliscani da Gattorna fin quasi al Passo del Portello e aver eliminato la vegetazione infestante tra le vecchie case abbandonate di Siestri riportando in luce i passaggi acciottolati, ha rivolto la sua attenzione al percorso, alquanto dissestato, con il quale si accede alla spianata del castello di Roccatagliata.

Qui, andando a perlustrare una zona scoscesa che si affaccia a strapiombo sul piazzale della sottostante chiesa di San Lorenzo, ha notato tra la vegetazione un muro con una apertura a forma di porta e un pozzetto sormontato da un piccolo arco a sesto ribassato. Mosso dalla curiosità, e correndo anche un certo rischio, è riuscito a raggiungere l’apertura e a scorgere all’interno la copertura a volta della cisterna e le pareti ancora ben intonacate.

Il ritrovamento aggiunge un importante tassello alla storia di questo fortilizio di lontana origine. Fu infatti degli “Advocati”, amministratori dei beni che erano stati affidati ai prelati della Chiesa ambrosiana allorché nel 569, con l’arrivo dei Longobardi, si rifugiarono a Genova. Dagli “Advocati”, fallito il loro tentativo di costituire in zona una piccola signoria, passò a Genova, quindi nel 1259 ai Doria, ed infine nel 1273 ai Fieschi. Genova se ne impossessò nuovamente nel 1371, ma l’anno successivo i Fieschi riuscirono a riprenderselo. La sua fine risale al 1477 nel corso delle vicende belliche tra Genova e Milano. In quell’anno, infatti, gli Sforza vollero che fosse demolito e l’opera fu così radicale che ne rimasero pochi resti. I Fieschi, pur tornando in possesso del feudo, non ricostruirono il fortilizio, dando la preferenza a quello di Torriglia, dove rimasero fino alla fallita congiura del 2 gennaio 1547.

La funzione del castello era soprattutto di controllo della viabilità. Da qui infatti passava la strada che da Montebruno, in Val Trebbia, risaliva a Barbagelata e scendeva a Roccatagliata per unirsi, nelle vicinanze di Neirone, all’altro importante percorso proveniente da Torriglia e da Siestri, la località citata da Dante nel XIX canto del Purgatorio.

Non viene escluso che il castello abbia avuto in un determinato periodo anche una funzione di carattere abitativo e signorile. Nel corso degli scavi archeologici è stato infatti rinvenuto un frammento di ceramica di origine orientale, addirittura cinese secondo gli esperti, che denota un elevato livello di vita.