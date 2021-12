Corniglia: turista francese soccorso su sentiero - LevanteNews

Dall’ufficio relazioni esterne del Soccorso alpino e speleologico Liguria

Malore questa mattina per un turista francese di 63 anni lungo il sentiero Corniglia-Porciana. Sul posto il soccorso alpino e speleologico Liguria. L’uomo lamentava dolori al basso ventre e difficoltà a tenere occhi aperti. I soccorritori (provvisti di defibrillatore e zaino sanitario) hanno trovato l’uomo che si era messo in sicurezza sdraiato per terra. Non potendo far intervenire l’elicottero a causa della nebbia, l’uomo è stato portato sulla strada attraverso un percorso non semplice e scivoloso, in collaborazione con i vigili del fuoco. La pubblica assistenza di Monterosso era pronta a trasportare il turista in ospedale. Ma quest’ultimo, visto che i parametri vitali erano nella norma, ha preferito firmare e rifiutare il ricovero.