Cogorno: staccionata cede, ragazza finisce incastrata tra muro e albero - LevanteNews

Una giovane escursionista emiliana, si è appoggiata ad una staccionata che delimitava un sentiero che non ha retto ed è crollata. La ragazza è caduta finendo incastrata tra il muro che sostiene il sentiero e una pianta. Sul posto è arrivato il 118 con la Croce Rossa di Cogorno. Disincastrare la ragazza dall’incomoda posizione, ha richiesto l’arrivo dei vigili del fuoco di Chiavari. All’inizio sembrava che la soluzione migliore fosse tagliare l’albero; poi si è preferito agire con estrema cautela riuscendo a liberare la ragazza che è stata trasportata con una barella spinale all’ambulanza che l’ha trasferita, in codice giallo, al pronto soccorso di Lavagna per verificare la presenza di eventuali lesioni.