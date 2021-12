Camogli: al 'Sociale' un applaudito concerto saluta l'arrivo del 2022 - LevanteNews

Sono oltre trecento le persone che hanno scelto di vivere l’attesa del 2022 in maniera assolutamente unica in Riviera: in un teatro, il Sociale di Camogli. E assaporare uno spettacolo non comune: “Singin Musical”. Sul palco il quartetto d’archi femminile Le Muse e i musicisti Egidio Perduca e Mauro Isetti della tortonese Sonic Factory. I brani eseguiti, note colonne sonore di celebri Musical. Tra gli altri: “Aggiungi un posto a tavola”; “Jesus Christ Superstar”; “Il mago di Oz”; “Bohemian Rapsody”; “Porgy and Bess”; “Notre Dame de Paris”; “Il Re Leone”; “Mamma mia”; “West Side Story”; “Sister Act”; “Flashdance”.

Uno spettacolo molto apprezzato dal pubblico, distribuito nei palchi e in platea, che ha dimostrato con ripetuti calorosi e convinti applausi la soddisfazione per una scelta inusuale e indovinata per salutare l’anno che se ne va e quello che arriva.

Ha preceduto lo spettacolo un breve intervento del sovrintendente Giuseppe Acquaviva che ha ricordato come le più recenti norme anti covid abbiano modificato anche il calendario della stagione teatrale. Ad esempio l’appuntamento con l’aperitivo in jazz dovrà fare a meno dell’aperitivo; così come stasera a fine spettacolo non è stato possibile effettuare il tradizionale brindisi augurale.

Tra il pubblico il presidente della Fondazione Teatro Sociale Maurizio Castagna, i direttori del Festival della Comunicazione Danco Singer e Rosangela Bonsignorio.