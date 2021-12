Calcio/ Samp, Depaoli valige pronte: lo attende il Verona - LevanteNews

Fabio De Paoli è destinato a lasciare la Sampdoria direzione Verona: il difensore, secondo Sky Sport, passerà alla corte di Tudor in prestito con diritto di riscatto.

Il calciatore nella prima parte di campionato ha collezionato 8 presenze (6 in campionato e 2 in coppa Italia). Depaoli torna a calcare il prato del Bentegodi a distanza di sei anni: infatti tra il 2016 e il 2019 ha indossato la maglia del Chievo collezionando 58 presenze.

In uscita potrebbe finire anche il portiere Falcone che piace molto alla Spal. In caso la trattativa andasse in porto la società virerebbe su Sepe che D’Aversa conosce per averlo avuto a Parma.