Brugnato - Rocchetta: auto travolta da massi, giovane illesa - LevanteNews

Tragedia sfiorata ieri sulla Provinciale 7 tra Rocchetta e Brugnato. L’auto di una 23enne è stata travolta da alcuni massi che si sono staccati da una frana. La giovane è passata nel momento esatto in cui è avvenuto il movimento franoso e alcuni massi hanno colpito il montante infrangendo il vetro, altri invece hanno centrato la fiancata e hanno spostato l’auto dalla carreggiata.

La ragazza è rimasta illesa anche se nelle ore successive si è recata in Pronto soccorso per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Brugnato, i Carabinieri, i tecnici della Provincia. Sul tratto stradale sono stati messi i jersey per contenere eventuali altri movimenti franosi. La viabilità non è stata interrotta.