Brugnato: cedimento sulla provinciale 7, stamane sopralluogo - LevanteNews

Dall’ufficio comunicazione della Provincia della Spezia

Sopralluogo d’urgenza, questa mattina, lungo la Strada Provinciale Sp 7 “Brugnato – Suvero – Casoni” nel tratto Brugnato – Rocchetta Vara, a seguito di un piccolo movimento franoso che ha provocato la caduta di materiale roccioso lungo la carreggiata.

Il Presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, l’Assessore regionale ai lavori pubblici, infrastrutture e viabilità e protezione civile, Giacomo Giampedrone, e il Consigliere provinciale con delega al Settore viabilità, Rita Mazzi, hanno incontrato nell’area segnata dall’intervento i Sindaci di Brugnato, Corrado Fabiani, e Rocchetta Vara, Roberto Canata, per comprendere la situazione e coordinare il necessario intervento.

Sul posto i tecnici della Provincia, con il personale delle ditte in convenzione, che hanno immediatamente organizzato un primo intervento di sgancio del materiale a rischio caduta e di messa in sicurezza del sito. Sono poi già state attivate le procedure di verifica dell’area segnata dalla piccola frana e le attività di monitoraggio del sito. Per questo è stato attivato un senso unico alternato temporaneo, ovvero sino a fine intervento.

L’area in questione è relativa alla tratta successiva a quella già oggetto di intervento, con messa in sicurezza strutturale del sito,concluso quest’anno.

Per questo verrà immediatamente attivato un nuovo programma per la messa in sicurezza anche di quel sito che si sommerà alle opere attualmente in corso per la definitiva messa in sicurezza della tratta della SP 7 tra Brugnato e Rocchetta Vara

I tecnici della Provincia sono in costante contatto con la Protezione Civile e con tutte le amministrazioni comunali interessate, facendo interventi congiunti ed operando per garantire che nessuna località venga isolata.

Con la Regione, grazie all’assessore Giampedrone, e con in sindaci dei Comuni interessati, i nostri tecnici hanno immediatamente attivato tutte le opere per la messa in sicurezza del sito segnato dalla caduta di massi. Fortunatamente vi sono stati solo danni materiali, la strada è rimasta aperta e, dopo il sopralluogo di oggi, abbiamo dato il via ad un necessario intervento _ spiega il Presidente Peracchini _ è una zona fragile, come molte altre in provincia, in questi mesi abbiamo garantito la chiusura di due importanti cantieri di messa in sicurezza di quella strada, un terzo è in corso d’opera ed adesso programmeremo in tempi rapidi anche questo nuovo cantiere”.