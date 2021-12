'Santa': "Residenzialità, la ricetta qualità della vita" - LevanteNews

Da Cesare Teppati

Apprendiamo dal Secolo di oggi, per bocca del sindaco, che l’amministrazione di Santa intende promuovere la residenzialità puntando sulla qualità della vita.

Fantastico. E chi può dire che sia una cattiva idea? Tant’è che era il punto centrale del programma con cui Santa Bene Comune, di cui ho avuto l’onore di essere stato il candidato Sindaco, si era presentata alle elezioni del 2014.

Paro paro. Otto anni fa, quasi. È questo oggi ci rivela che “ha in serbo una serie di video”. Otto anni dopo. In serbo. Parlando della “nostra” scuola, che nel frattempo ha perso l’autonomia, per cui le decisioni si prendono altrove. Quando, con quaranta bambini che nascono ogni anno, inevitabilmente le società sportive locali a breve non ce la faranno più, e l’offerta di attività sportiva è un cardine della qualità della vita. Ma in questi otto anni, dov’è stato costui? Davvero davvero pensa che bastino “il mare e l’aria pulita”? Per provare, almeno provare, sul serio però, ad arginare una deriva che, numeri alla mano, si prospetta come una catastrofe per Santa Margherita, e neanche tanto a lungo termine?

Una strategia ci sarebbe voluta, a partire dal primo giorno del mandato, altro che video miracolosi in serbo dopo un mandato e mezzo abbondante.

Mi chiedo: il cittadino elettore davvero non riesce a farsi qualche domanda, e a smettere di farsi prendere in giro da personaggi del genere? È proprio nessuno di quelli che lo sostengono prova un minimo di vergogna?