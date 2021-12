'Santa': cento vaccinazioni al giorno al punto Avis - LevanteNews

“Abbiamo superato quota 6.000 vaccini, e oggi affrontiamo la nuova ondata di Covid con circa 100 somministrazioni al giorno”. A parlare sono Francesco Turrin, titolare della farmacia Internazionale di Santa Margherita, e Marta Gambarini, presidentessa dell’Avis sammargheritese. E’ grazie a loro se è nato il punto vaccinale di Santa, nella sede dell’Avis di via Martiri del Turchino, in collaborazione con l’Asl 4. Per questo motivo il Comune di Santa Margherita ha premiato l’Avis nell’ambito del tradizionale Confeugo. E’ stato Turrin, in qualità di Segretario dell’Unione ligure associazione titolari di farmacia, ad avviare i contatti con la Regione Liguria per coinvolgere le farmacie del territorio nel tentativo di fronteggiare una sfida che fin dalle primissime settimane si è rivelata come epocale. “Tutti dovevano fare tutto ciò che potevano – spiega Turrin – a cominciare ovviamente dalle persone che per lavoro hanno a che fare con il mondo della Sanità”. L’accordo con la Regione è andato a buon fine e le farmacie liguri sono diventate un tassello fondamentale nella gestione delle prenotazioni e delle vaccinazioni.

“Qui a Santa in accordo con l’Asl 4 cercavamo una sede adeguata per fare le vaccinazioni – prosegue Turrin – Abbiamo subito insistito infatti sulla necessità che un medico fosse presente durante le inoculazioni del vaccino. L’Avis di Santa Margherita, presieduta da Marta Gambarini, si è fatta avanti fin da metà gennaio, e appena sono stati disponibili i vaccini abbiamo iniziato. Era l’ultimo giovedì di marzo 2021”.

“Vacciniamo tre giorni alla settimana, martedì, mercoledì e giovedì – spiega Marta Gambarini – All’inizio avevamo numeri bassi, circa 30 somministrazioni al giorno. Oggi mediamente siamo a quota 100, tra chi prende la prima dose, la seconda o la terza. Spesso vengono a vaccinarsi da noi anche dei turisti, approfittando dell’accordo di reciprocità che c’è tra la Liguria e le altre Regioni. Il nostro messaggio è che l’unione fa la forza. Il responsabile sanitario, il dottor Gaetano Florio, ha potuto contare sull’aiuto volontario e gratuito di numerosi altri medici: Claudio Marsano, Stefano Pansini, Elisa Mela, Roberto De Marchi, Angelo Briganti, Silvio Porcu, Francesco Maddalo, Andrea Turrin. Ha partecipato anche un medico in vacanza nel Tigullio: il prof. Angelo Argenteri, primario al policlinico San Matteo di Pavia”.

“Abbiamo dimostrato che fare rete, tra le persone che si occupano di Salute, è possibile e necessario” concludono Turrin e Gambarini.