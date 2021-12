Recco: Bilancio comunale, le critiche di "Immagina" - LevanteNews

Da Immagina Recco e dai suoi Consiglieri Sergio Siri e Marcello Napoli

L’Amministrazione di Recco continua a stupirci negativamente su come sceglie di spendere il bilancio comunale. Ai 6500 euro già stanziati qualche mese fa per il ricorso al TAR Liguria contro il decreto del Ministro Cingolani per il Parco di Portofino, si aggiungono in questi giorni altri 4377 euro con la determina n 238 del 22 dicembre 2021 per un’integrazione della spesa precedentemente prevista.

Più volte abbiamo espresso dissenso per questa scelta di non dialogo avviata da Recco che dal 2017 -anno di inizio dell’iter per il Parco nazionale- fa orecchie da mercante per poi stigmatizzare sul fatto che le scelte vengano calate dall’alto. Da ben 5 anni si poteva avviare un dialogo costruttivo che avrebbe potuto portare alle migliori scelte per Recco, ma si preferisce negare a priori qualsiasi proposta.

Questa è una delle tante ingiustificate scelte di questa Amministrazione e del perché non condividiamo la loro gestione del bilancio comunale.

Immagina Recco continuerà a monitorare questo tema perché come abbiamo sempre detto crediamo che il parco possa essere un’opportunità per il turismo e lo sviluppo del nostro territorio. Vi terremo inoltre aggiornati anche sulle altre scelte, poco condivisibili, sull’uso del bilancio comunale.