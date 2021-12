RASSEGNA STAMPA. Le code a vaccinarsi non fermano i contagi - LevanteNews

Oggi, giovedì 30 dicembre, auguri ad Eugenio. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: la carità non manda in povertà.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta Covid: “Sono ben 97 i nuovi contagiati di ieri nell’Asl 4; i pazienti ricoverati sono 31”; “Caccia alle mascherine Ffp2 e test esauriti, farmacie senza tregua”; “Lunga coda per Gulliver, oltre 100 vaccinazioni (Commento. Ma c’è chi teme i contagi in coda); “Sanificazione degli uffici, Poste aperte in ritardo”. Le news del 2021 Riassunte le notizie ritenute più importanti dell’anno: “Riapertura inchiesta sulla morte di Nada Cella”; “Crollo dei loculi a Camogli con oltre 400 salme in mare”; “L’arrivo del nuovo vescovo a Chiavari”; “Il Parco nazionale di Portofino”; “L’inizio dei lavori al porto Riva di Rapallo”; “La morte del sindaco Marco Di Capua”; “Sette medaglie internazionali ad Alberto Razzetti”; “La candidatura di Sestri Levante a capitale della Cultura” (Commento. Aggiungiamo “Il porto di Santa Margherita reso finalmente sicuro”; “La gestione diretta del Comune di Portofino su porto, castello, autosilo”; “Il progetto del tunnel della Fontanabuona”; “L’utilizzo di bus elettrici nel Tigullio occidentale”; “Il piano del Comitato Tigullio per completare l’ospedale di Lavagna”).

Lavagna: il Tar accoglie il ricorso del vecchio gestore; rifiuti, appalto da rifare.

Rapallo: biblioteca internazionale, addio alla fondatrice e direttrice Ada Rampazzini. Rapallo: muore nel rogo della casa a San Maurizio di Monti. Santa Margherita Ligure: appello ai lombardi perché vadano a vivere in città (Commento. Bisognerebbe piuttosto chiedersi perché tanti scelgano altre località anche per trascorrere le vacanze). Santa Margherita Ligure: stop ai botti di Capodanno. Santa Margherita Ligure: va in pensione Mara Cardinali, all’Ascom da 35 anni. Portofino: Mario Mariotti, botanico, nuovo direttore dell’Area Marina.

Camogli: “Stagione al Teatro Sociale con 42 titoli”; “Fondazione senza più debiti, centrati tutti gli obiettivi (Commento. Babbo Natale esiste davvero). Recco: ragazzi si lanciano bilie di acciaio. Recco: approvato il bilancio, la minoranza dice no.

