Rapallo: procedono i lavori al cantiere del San Francesco - LevanteNews

Molti cantieri sono chiusi per consentire alle maestranze di trascorrere le festività con le famiglie in altre regioni. Non è il caso di quello del San Francesco a Rapallo dove anche oggi si lavora. Chi segue il settore con attenzione, sa tuttavia che è investito da una serie di difficoltà tra cui non solo l’aumento dei costi, ma la scarsità sul mercato di materiali e mano d’opera. Non è il caso del San Francesco dove i lavori sono monitorati ogni giorno dagli uffici tecnici e dall’assessore Filippo Lasinio; una colonna dell’amministrazione che come è noto, magari con dispetto di certo fuoco amico, ha sempre lavorato con la grande professionalità che possiede. Certo non dispone della bacchetta magica e forse ha il difetto di non amare le desuete passerelle.