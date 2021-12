Lettere/ "Addio a un anno di promesse e alla caccia" - LevanteNews

Da Pino Lanata

…e anche il 2021 sta per finire

un anno triste nel complesso;

un anno di promesse e PNRR, ripresa e resilienza?

un anno di trionfi sportivi, per lo sport di elite;

un anno “da chiusi in casa” per tanti sport minori e per i dilettanti;

un anno incredibilmente negativo per i cacciatori; il Parco Grande Nazionale di Portofino purtroppo esiste e ogni giorno che passa svanisce la speranza che possa essere modificato.

…e nel pacco/cilindro regalatomi da Babbo Natale e Natalina la notte di Santa Lucia non ho trovato nulla!!!

Promesse, assicurazioni, attese e delusioni per molti; gioia per pochi e intanto, grazie alla cosiddetta finanziaria di fine anno , gli animalisti esultano: basta allevamenti di animali da pelliccia e sterilizzazione dei cinghiali.

Al riguardo il noto Mario Tozzi in un suo articolo del 22/12: “nessuna pena per un’altra insensata attività dei sapiens che finisce.”

Questa è la realtà: gioia per un’altra attività che finisce, punto e basta, non c’è ritorno. Il passato deve essere cancellato; e pensare che l’uomo è arrivato all’oggi lentamente lottando per sopravvivere; da preda è diventato cacciatore. Dio ha consegnato gli animali a colui che Egli ha creato a sua immagine. E’ dunque legittimo servirsi degli animali per provvedere al nutrimento e per confezionare indumenti; così recita il paragrafo 2417 del Catechismo della Chiesa Cattolica.

Un tempo gli animali erano sugli “stendardi”, cinghiali per i Galli, corvi per i Normanni, serpenti per i Longobardi, draghi per i Franchi, leoni per i Sassoni, tori per i Cimbri.

Stendardo è ciò che sta avanti; le truppe lo seguono; suoi fedeli erano anche i cacciatori.

Oggi i cacciatori sono sconfitti: l’animale dello stendardo è immobile “quetissimus totoque corpore demissus” (totalmente immobile e con tutto il corpo accasciato).

Dietro i nuovi “verdi stendardi” ci sono le truppe vegetariane: basta animali, solo erba, cannabis compresa.

Occorre riflettere molto; la cultura del divieto sta sempre più avanzando; una nuova dittatura tecnologica, in mano a pochi, cerca di annullare il passato.

La campagna, la ruralità, le tradizioni devono essere tutelate altrimenti non ci resta che guardare il cielo, che è di tutti, o no?, e per guardarlo, per ora, non si paga il biglietto e non occorre la mascherina.

“Buon anno a tutti”, e “Buona caccia” a coloro che dovranno catturare i cinghiali da sterilizzare.