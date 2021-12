Lavagna: Capodanno senza botti, l'ordinanza del sindaco - LevanteNews

Dal Comune di Lavagna

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante informa i cittadini che ha firmato questa mattina l’Ordinanza che vieta l’accensione di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi e l’utilizzo di bombette, mortaretti e petardi su tutto il Territorio Comunale, in occasione dei tradizionali festeggiamenti di Capodanno.

Il provvedimento ha lo scopo di limitare il più possibile i rumori molesti nell’ambito urbano, in tutte le Vie e Piazze ove si trovano persone, animali e abitazioni ed in prossimità di aree e spazi ad uso pubblico. Inoltre tale usanza implica un oggettivo pericolo, essendo il materiale pirotecnico passibile di provocare danni fisici sia a chi

lo maneggia sia a chi potrebbe esserne colpito in modo fortuito.

Per i trasgressori di queste misure finalizzate alla prevenzione ed alla sicurezza ed incolumità pubblica sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di venticinque euro ad un massimo di cinquecento euro.