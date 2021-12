Marco Limoncini, sindaco di Cicagna è positivo al Covid: l’annuncio lo ha dato lui stesso tramite il proprio profilo Facebook.

“Con la consueta trasparenza e per una corretta informazione comunico la mia positività al Covid rilevata con tampone rapido. Seguirà il Tampone ASL per la conferma o meno – ha aggiunto – Mi ritiro in quarantena e seguirò lavorando da remoto le attività di Sindaco in stretto contatto con i colleghi Amministratori e la macchina comunale”.